Kroger: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kroger hat am 18.06.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,12 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 45,12 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at