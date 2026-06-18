Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
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18.06.2026 12:53:09
Kroger Co. Announces Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Kroger Co. (KR) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $903 million, or $1.46 per share. This compares with $866 million, or $1.29 per share, last year.
Excluding items, Kroger Co. reported adjusted earnings of $980 million or $1.58 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.2% to $46.121 billion from $45.118 billion last year.
Kroger Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $903 Mln. vs. $866 Mln. last year. -EPS: $1.46 vs. $1.29 last year. -Revenue: $46.121 Bln vs. $45.118 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.10 To $ 5.30
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