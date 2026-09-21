Kroger EVP Mary Ellen Adcock Sells 72,901 Shares for $4.4 Million

Mary Ellen Adcock, Executive Vice President of The Kroger Co. (NYSE:KR), sold 72,901 shares of common stock on Sept. 18, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($60.70); post-transaction value based on Sept. 18, 2026, market close ($60.00).

The Kroger Co. represents one of the largest retail grocery operators in the United States, commanding a substantial market presence with $149.3 billion in TTM revenue and a diversified store portfolio. The company's competitive positioning is reinforced by its integrated business model combining food retail, pharmacy services, and general merchandise, enabling cross-selling opportunities and customer loyalty. With 403,000 employees and operations spanning multiple store formats, Kroger maintains significant scale advantages in procurement, distribution, and market penetration within the consumer defensive sector.

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