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14.09.2026 06:31:29
Kroger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kroger hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent auf 34,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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