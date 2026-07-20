Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
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20.07.2026 09:26:18
Kroger Offers the Cheapest Store-Brand Grocery Basket Among Four Major Chains, Study Finds
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Nachrichten zu Kroger
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16.07.26
|S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kroger-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kroger-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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02.07.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kroger von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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26.06.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: Über diese Dividende können sich Kroger-Aktionäre freuen (finanzen.at)
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25.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
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25.06.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Kroger
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