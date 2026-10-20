Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|
20.10.2026 17:38:34
Kroger Sets 7%-11% Annual EPS Growth Target Through 2029, Reaffirms 2026 Outlook
This article Kroger Sets 7%-11% Annual EPS Growth Target Through 2029, Reaffirms 2026 Outlook originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kroger
|
15.10.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kroger von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kroger-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Kroger
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kroger
|56,07
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.