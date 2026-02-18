Krona stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Krona hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Krona mit einem Umsatz von insgesamt 22,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 14,60 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,93 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,92 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72,92 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 81,04 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at