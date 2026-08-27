Krona vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Krona hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Krona ein EPS von 1,66 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,6 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,6 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at