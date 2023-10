Krones ab Montag wieder im SDax - Suse muss weichen

Frankfurt (Reuters) - Der weltgrößte Abfüllanlagen-Hersteller Krones steigt nach drei Wochen wieder in einen der wichtigen Börsenindizes in Deutschland auf.

Das bayerische Unternehmen rückt am kommenden Montag (9. Oktober) in den Kleinwerteindex SDax nach, wie die Deutsche Börse in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Krones ersetzt dort den Linux-Spezialisten Suse aus Nürnberg, der inzwischen zu gut 98 Prozent seinem Großaktionär, dem Finanzinvestor EQT, gehört und deshalb aus dem SDax fliegt. Voraussetzung für eine Index-Mitgliedschaft ist ein Streubesitz von mindestens zehn Prozent.

Krones hatte im September den Nebenwerteindex MDax verlassen müssen, weil das Unternehmen gegen eine Regel des Corporate-Governance-Kodex verstoßen hatte - offenbar ohne sich über die Konsequenzen für die Index-Einstufung bewusst zu sein. Der ehemalige Finanzvorstand war nach der Hauptversammlung im Mai zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat gewählt worden- obwohl er als Ex-Manager nach dem Kodex nicht als unabhängig gilt. Zwar wurde der Verstoß mit einem Austausch des Vorsitzenden umgehend geheilt. Ohne aus Ausscheiden von Suse hätte Krones aber bis zur nächsten Index-Überprüfung im Dezember warten müssen. Dann kann das Unternehmen auch auf eine Rückkehr in den MDax hoffen - nach dem Börsenwert des Streubesitze wäre Krones dafür derzeit locker qualifiziert.

