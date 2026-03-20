Dividendenplus 20.03.2026 16:07:00

KRONES-Aktie dennoch in Rot: Unternehmen hebt Dividende an

KRONES-Aktie dennoch in Rot: Unternehmen hebt Dividende an

Der Abfüllanlagenhersteller erhöht die Ausschüttung und bestätigt seine Ziele für das laufende Jahr.

Die Aktionäre von KRONES können sich auf eine höhere Dividende freuen. Der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie kündigte bei Vorlage seiner endgültigen Geschäftszahlen eine Aufstockung um 20 Cent auf 2,80 Euro je Aktie an. 2025 hatten sie eine Gewinnbeteiligung von 2,60 Euro je Aktie eingestrichen.

Ausgeschüttet werden insgesamt 29,6 Prozent des Konzerngewinns. Die Dividendenpolitik des Unternehmens sieht eine Zielquote von 25 bis 30 Prozent vor.

Die schon vor einem Monat veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Jahr wurden ebenso bestätigt, wie die Prognose für 2026.

Zeitweise sinkt die KRONES-Aktie im XETRA-Handel am Freitag um 2,07 Prozent auf 113,60 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

KRONES-Aktie dennoch niedriger: Profitables Wachstum soll sich weiter fortsetzen
Managementwechsel bei KRONES - Aktie fällt
KRONES-Aktie mit kräftigem Plus: KRONES steigert Umsatz und EBITDA - Marge schwächer als erwartet

Bildquelle: Krones AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 113,00 -3,25% KRONES AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.03.26 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen