Vorläufige Zahlen 19.02.2026 07:23:42

KRONES-Aktie dennoch niedriger: Profitables Wachstum soll sich weiter fortsetzen

KRONES-Aktie dennoch niedriger: Profitables Wachstum soll sich weiter fortsetzen

KRONES hat im vergangenen Jahr seine selbst gesteckten Ziele erreicht und will seinen Kurs des profitablen Wachstums im laufenden Jahr fortsetzen.

Wie der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie mitteilte, legte der Umsatz auf Basis vorläufiger Berechnungen um 7 Prozent auf 5,664 Milliarden Euro zu. Der Auftragseingang wuchs um 1,9 Prozent auf 5,565 Milliarden Euro. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Mittel mit einem Umsatz von knapp 5,7 Milliarden Euro und Ordereingängen von 5,6 Milliarden gerechnet.

Das EBITDA steigerte der MDAX-Konzern überproportional um 12,2 Prozent auf 602,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 10,6 von 10,1 Prozent im Jahr zuvor. Die Konsensschätzung hatte exakt auf 602 Millionen Euro EBITDA und eine Marge von 10,6 Prozent gelautet.

KRONES selbst hatte sich für das vergangene Jahr ein Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent, eine EBITDA-Marge von 10,2 bis 10,8 Prozent sowie einen ROCE (Return on Capital Employed) von 18 bis 20 Prozent vorgenommen. Letzteren steigerte KRONES 2025 auf 19,1 (Vorjahr 18,2) Prozent. Das Konzernergebnis stieg auf 299,2 (Vorjahr 277,2) Millionen Euro.

Im laufenden Jahr strebt KRONES ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent und einem ROCE von 19 bis 20 Prozent an.

Laut KRONES zogen Auftragseingang und Umsatz im vierten Quartal stark an. So stiegen das Ordervolumen um 8,6 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro und der Umsatz um 9,7 Prozent auf 1,556 Milliarden. Das EBITDA kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17,5 Prozent auf 171,6 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 11,0 von 10,3 Prozent.

Die endgültigen Zahlen veröffentlicht KRONES mit dem Geschäftsbericht am 20. März.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die KRONES-Aktie zeitweise 1,85 Prozent tiefer bei 137,80 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

KRONES-Aktie von durchwachsenem Kapitalmarkttag belastet

Bildquelle: Krones AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nikkei am Donnerstag in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der japanische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen