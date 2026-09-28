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Analysteneinschätzung 28.09.2026 10:17:00

KRONES-Aktie im Aufwind: Kepler Cheuvreux sieht Maschinenbauer weniger kritisch

KRONES-Aktie im Aufwind: Kepler Cheuvreux sieht Maschinenbauer weniger kritisch

Die Aktien von KRONES haben am Montag in einem insgesamt durchwachsenen Marktumfeld von einem Kommentar von Kepler Cheuvreux profitiert.

Die Analysten gaben zu Wochenbeginn ihr negatives Votum für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen auf. Darauf gestützt legte der Kurs der Aktien zuletzt um 1,51 Prozent auf 107,60 Euro zu. Sie gehören damit zu den stärksten MDAX-Werten am Montag.

Die KRONES-Anteile haben 2026 bislang mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Analyst Hans-Joachim Heimbürger nahm dies am Montag zum Anlass, sein bisher negatives "Reduce"-Votum auf "Hold" zu ändern. Durch den schwachen Kursverlauf seien die Bewertungsrisiken gesunken, lautete sein Kernargument. Er strich die Papiere außerdem von der "Capital Goods Least Preferred List". Diese enthält Werte, von denen die Investmentbank im Kapitalgütersektor am deutlichsten abrät.

Im ersten Halbjahr hätten sich die Geschäfte robust entwickelt, doch das dritte Quartal werde wohl zu einer Herausforderung wegen einer konjunkturell bedingten Zurückhaltung der Kunden. Angesichts der strukturellen Bedenken, die er auch an der Preismacht von KRONES hat, seien die Aktien jetzt fair bewertet, aber auch noch nicht vielversprechend.

Im Sektor bleibt GEA der Favorit von Heimbürger. Die Aktien des im DAX enthaltenen Anlagenbauers erholten sich am Montag um 1,6 Prozent von ihrem jüngsten Tief seit Juli.

/tih/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Krones AG
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