|"Market-Perform"
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23.09.2026 16:13:39
KRONES-Aktie im Minus: Bernstein äußert sich verhalten zu den weiteren Aussichten
Die Aussichten für Umsatz- und Auftragswachstum von KRONES dürften für 2027 verhalten ausfallen, schrieb Analyst Benjamin Thielmann im Zuge seiner Aufnahme der Bewertung der Papiere. Und: Das Umsatzziel von KRONES für das Jahr 2028 wackle. Der Experte stuft die Papiere bei einem Kursziel von 111 Euro mit "Market-Perform" ein.
Er begründete seine Einschätzung für 2027 mit aktuellen Daten zum Wachstum der Investitionsausgaben von Getränkeherstellern und Abfüllbetrieben - vor allem in der Region Asien-Pazifik, einem wichtigen Wachstumsmarkt des Unternehmens. Die Kunden hielten sich angesichts steigender Kosten bei Ausgaben zurück.
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