KRONES-Aktie im Plus: Berenberg startet Bewertung von KRONES

Die Privatbank Berenberg hat KRONES mit "Hold" und einem Kursziel von 90 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Trotz eines starken Jahres 2022 mit einer erwarteten Rekordauftragslage dürfte die Gewinnentwicklung 2023 unter möglichen Auftragsverschiebungen, dem Anstieg der Rohstoffpreise, den anhaltenden Lieferkettenproblemen sowie unter Lohnerhöhungen und höheren Energiekosten leiden, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Marktschätzungen für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen KRONES werde dies noch nicht reflektiert.

Via XETRA geht es für KRONES-Aktien zeitweise um 1,05 Prozent nach oben auf 81,75 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 15:43 / GMT

