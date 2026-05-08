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08.05.2026 15:10:00
KRONES-Aktie schwächelt: Maschinenbauer steigert Marge trotz sinkendem Gewinn
Im Zeitraum Januar bis März erreichte KRONES einen operativen Gewinn EBITDA von 148,9 Millionen Euro verglichen mit 149,3 Millionen im Vorjahr. Erwartet worden waren 148,6 Millionen Euro laut Konsensschätzung von Visible Alpha.
Die entsprechende Marge betrug 10,8 Prozent nach 10,6, hier waren stabile 10,6 Prozent geschätzt worden.
Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 68,9 Millionen Euro verglichen mit 75,9 Millionen Euro, er lag unter den erwarteten 75,5 Millionen. Je Aktie verdiente KRONES 2,17 Euro nach 2,40 Euro, hier lautete die Erwartung 2,39 Euro.
Der Umsatz betrug 1,38 Milliarden Euro verglichen mit 1,41 Milliarden und der Konsensschätzung von 1,4 Milliarden. Währungsbereinigt war dies ein Anstieg von 1,4 Prozent.
Der Auftragseingang belief sich auf 1,51 Milliarden Euro nach 1,44 Milliarden, ein Anstieg von 5,3 Prozent.
Im laufenden Jahr strebt KRONES ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent und einem ROCE von 19 bis 20 Prozent an. Der ROCE sank im Quartal auf 17,6 Prozent. KRONES rechnet mit Beschleunigung des Umsatzwachstums zum Jahresende.
So reagieren Anleger und Analysten
Die KRONES-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,09 Prozent auf 126,80 Euro nach.
Das Analysehaus Jefferies hat KRONES nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe in einem schwierigen Umfeld einen ordentlichen Jahresstart hingelegt, schrieb Constantin Hesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Auftragseingang sei eine positive Überraschung. Der Umsatz habe ein wenig enttäuscht, während das Ergebnis (Ebitda) den Erwartungen entspreche. Die Zahlen dürften eine weitere Kurserholung der Aktie stützen.
Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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