KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Mittelfristziele bestätigt
|
10.06.2026 13:07:00
KRONES-Aktie wenig verändert: Unternehmen bestätigt Ziele und steigert Dividende
Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei den Mittelfristzielen um einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro, eine EBITDA-Marge von 11 bis 13 Prozent und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von mehr als 20 Prozent. Für 2025 zahlt KRONES eine Dividende von 2,80 (2024: 2,60) Euro. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 7,0 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro. Die EBITDA- Marge und der ROCE wurden laut der Mitteilung "deutlich" gesteigert.
Die KRONES-Aktie notiert im XETRA-Handel bei 110,40 Euro wenig verändert.
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Bildquelle: Krones AG
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