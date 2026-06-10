KRONES Aktie

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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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Mittelfristziele bestätigt 10.06.2026 13:07:00

KRONES-Aktie wenig verändert: Unternehmen bestätigt Ziele und steigert Dividende

KRONES-Aktie wenig verändert: Unternehmen bestätigt Ziele und steigert Dividende

KRONES hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie die bis 2028 angestrebten Mittelfristziele bestätigt und will für 2025 eine höhere Dividende zahlen.

Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei den Mittelfristzielen um einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro, eine EBITDA-Marge von 11 bis 13 Prozent und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von mehr als 20 Prozent. Für 2025 zahlt KRONES eine Dividende von 2,80 (2024: 2,60) Euro. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 7,0 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro. Die EBITDA- Marge und der ROCE wurden laut der Mitteilung "deutlich" gesteigert.

Die KRONES-Aktie notiert im XETRA-Handel bei 110,40 Euro wenig verändert.

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: Krones AG

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