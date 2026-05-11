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11.05.2026 06:31:29
Krones gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Krones hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,73 Prozent auf 1,61 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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