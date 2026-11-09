KRONES präsentierte Quartalsergebnisse

KRONES hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,55 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,28 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,49 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,39 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at