KRONES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KRONES hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,19 Prozent auf 1,38 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,41 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at