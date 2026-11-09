Krones stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Krones veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,47 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.

Krones hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at