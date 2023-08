Krones verbessert Profitabilität im Quartal - Ordereingang sinkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Krones hat im zweiten Quartal die Ertragskraft verbessert und die jüngst erhöhte Umsatzprognose für 2023 bekräftigt. "Die Investitionsbereitschaft und die Marktaktivitäten der internationalen Getränkeindustrie sind weiterhin hoch", so das Unternehmen. Allerdings sank der Auftragseingang in den drei Monaten auf 1,27 Milliarden von 1,55 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Ordereingang habe sich auf "normalisiertem Niveau gut entwickelt", so Krones.

In den drei Monaten steigerte Krones den Umsatz den weiteren Angaben zufolge um 12,5 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Das EBITDA verbesserte Krones um ein Fünftel auf 106,5 Millionen Euro, die Marge entsprechend auf 9,5 von 8,8 Prozent. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 57,9 Millionen von 43,0 Millionen Euro.

Der Vorstand des bayerischen Unternehmens prognostiziert für das Gesamtjahr 2023 weiterhin ein Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 9 bis 10 (Vorjahr 8,9) Prozent.

