KRONES vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KRONES hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,21 EUR je Aktie verdient.

KRONES hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 1,32 Milliarden EUR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,32 Milliarden EUR erzielt hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,22 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,33 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at