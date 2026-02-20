KRONES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KRONES gab am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,56 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,42 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,70 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,56 Milliarden EUR geschätzt worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,45 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte KRONES 8,77 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 5,66 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,29 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 9,90 EUR sowie einen Umsatz von 5,68 Milliarden EUR belaufen.

