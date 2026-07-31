Krones zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Krones hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Krones einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at