Kronos Worldwide präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kronos Worldwide hat am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 418,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,960 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,47 Prozent auf 1,86 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at