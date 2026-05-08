Kronos Worldwide stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kronos Worldwide hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kronos Worldwide ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kronos Worldwide im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 509,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 489,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at