Kronos Worldwide: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kronos Worldwide hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kronos Worldwide im vergangenen Quartal 558,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kronos Worldwide 494,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at