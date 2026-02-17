Kronox Lab Sciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kronox Lab Sciences hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,79 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 252,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at