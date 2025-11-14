Kronox Lab Sciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kronox Lab Sciences ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kronox Lab Sciences die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,82 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,76 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 255,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kronox Lab Sciences einen Umsatz von 248,6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at