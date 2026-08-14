Kronox Lab Sciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kronox Lab Sciences hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 283,9 Millionen INR – ein Plus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kronox Lab Sciences 242,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at