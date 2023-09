Kronprinz - Saudi-Arabien und Israel kommen sich näher

Washington (Reuters) - Die bisherigen Feinde Saudi-Arabien und Israel gehen aufeinander zu.

"Jeden Tag kommen wir uns näher", sagte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman in einem am Mittwoch auszugsweise vorab veröffentlichten Interview mit dem Sender Fox News. "Für uns ist die palästinensische Frage sehr wichtig. Wir müssen diesen Teil lösen", sagte er auf die Frage, was im Gegenzug für eine Normalisierung der Beziehungen nötig wäre. Saudi-Arabien pocht bislang auf die Schaffung eines palästinensischen Staates. Teile von Israels Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnen dies jedoch ab. Zudem hat die rechtsnationale und ultrareligiöse Regierung zuletzt eine härtere Gangart bei Razzien in den Palästinensergebieten eingelegt.

"Wir haben bis jetzt gute Verhandlungen geführt", sagte Salman. "Wir müssen sehen, wohin wir gehen. Wir hoffen, dass wir einen Ort erreichen, der das Leben der Palästinenser erleichtert und Israel als Akteur im Nahen Osten etabliert." Die USA dringen darauf, dass beide Länder ihre Gegnerschaft beenden. Von Israel verlangt die amerikanische Regierung Zugeständnisse an die Palästinenser, Saudi-Arabien werden Sicherheitsgarantien und Hilfen bei der Entwicklung von Atomenergie in Aussicht gestellt. Am Rande der UN-Vollversammlung hatte sich US-Präsident Joe Biden mit Netanjahu getroffen und auch die Beziehungen zu Saudi-Arabien erörtert.

Salman äußerte sich besorgt über Hinweise auf die mögliche Entwicklung einer Atombombe im Iran. "Wenn sie eine bekommen, müssen wir auch eine bekommen", sagte der Kronprinz dem Sender.

