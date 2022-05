KROSAKI HARIMA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KROSAKI HARIMA ließ sich am 16.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KROSAKI HARIMA die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat KROSAKI HARIMA 31,09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 651,91 JPY. Im Vorjahr waren 514,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 133,78 Milliarden JPY – ein Plus von 17,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KROSAKI HARIMA 113,66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 654,10 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 130,00 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at