KROSAKI HARIMA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KROSAKI HARIMA stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 87,05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 150,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,38 Prozent auf 44,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

