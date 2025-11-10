KROSAKI HARIMA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KROSAKI HARIMA hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 244,64 JPY gegenüber 59,60 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 44,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at