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19.10.2026 06:31:29
Kross gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kross veröffentlichte am 17.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,08 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kross ein EPS von 1,25 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,57 Prozent auf 2,35 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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