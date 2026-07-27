Kross stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kross hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,84 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kross 1,39 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at