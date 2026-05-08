Kroton Educacional hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kroton Educacional lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kroton Educacional ein EPS von 0,050 BRL je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Kroton Educacional 2,15 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,63 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at