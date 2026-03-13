Kroton Educacional stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kroton Educacional stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,11 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kroton Educacional mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,16 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,340 BRL gegenüber 0,430 BRL im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 7,02 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,39 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

