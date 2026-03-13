Kroton Educacional stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kroton Educacional veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,20 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,16 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,340 BRL je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kroton Educacional 0,430 BRL je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,02 Milliarden BRL – ein Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kroton Educacional 6,39 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

