Kroton Educacional verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kroton Educacional hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 BRL gegenüber 0,050 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 1,63 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at