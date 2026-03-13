Kroton Educacional: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kroton Educacional hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 BRL erwirtschaftet worden.

Kroton Educacional hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,16 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,340 BRL eingefahren. Im Vorjahr waren 0,430 BRL je Aktie erzielt worden.

Kroton Educacional hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,02 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,39 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

