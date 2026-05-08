Kroton Educacional: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kroton Educacional hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Kroton Educacional hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 2,15 Milliarden BRL gegenüber 1,63 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at