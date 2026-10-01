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01.10.2026 06:31:29
KRS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
KRS lud am 30.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 22,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRS 24,70 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53,51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 51,04 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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