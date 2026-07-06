|
06.07.2026 06:31:29
KRS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KRS ließ sich am 03.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KRS die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.
KRS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor ruhigem Handelsstart -- DAX dürfte auf Richtungssuche gehen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt hat durchwachsene Vorgaben zu verdauen. Beim DAX zeichnet sich ein wenig veränderter Start ab. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.