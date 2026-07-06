06.07.2026 06:31:29

KRS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KRS ließ sich am 03.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KRS die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

KRS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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