KRS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KRS hat am 08.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

KRS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,70 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 49,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 106,54 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 107,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KRS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 202,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 195,19 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at