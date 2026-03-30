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30.03.2026 06:31:29
KRS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KRS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,59 JPY, nach 24,04 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat KRS im vergangenen Quartal 50,09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRS 48,53 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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