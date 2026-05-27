Krsnaa Diagnostics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Krsnaa Diagnostics hat am 25.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 12,86 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Krsnaa Diagnostics 6,40 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1,93 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Krsnaa Diagnostics 1,86 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 31,30 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,04 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,73 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,70 INR und einem Umsatz von 7,85 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at