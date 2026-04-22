Air New Zealand Aktie

Air New Zealand für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881317 / ISIN: NZAIRE0001S2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 08:33:12

Krümeln nicht erlaubt: Air New Zealand bringt Etagenbetten in Economy-Klasse

Die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand will Reisende auch zu langen Flügen motivieren. Dafür stellt sie ein neues Schlafkonzept für die Holzklasse vor. Es gibt aber einige Regeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Air New Zealand Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Air New Zealand Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Air New Zealand Ltd. 0,21 0,95% Air New Zealand Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise bleibt im Fokus: ATX und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch abwärts. Die Börsen in Fernost schlugen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen