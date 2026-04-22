Air New Zealand Aktie
WKN: 881317 / ISIN: NZAIRE0001S2
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22.04.2026 08:33:12
Krümeln nicht erlaubt: Air New Zealand bringt Etagenbetten in Economy-Klasse
Die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand will Reisende auch zu langen Flügen motivieren. Dafür stellt sie ein neues Schlafkonzept für die Holzklasse vor. Es gibt aber einige Regeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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