Krung Thai Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Krung Thai Bank hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,53 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,11 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,32 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,04 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at