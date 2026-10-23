Krung Thai Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Krung Thai Bank stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 THB je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 47,35 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 11,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Krung Thai Bank 53,58 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at